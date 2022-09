Wichtiges Projekt am Bahnhof Tapfheim macht Fortschritte

Eine Gesetzesänderung hilft bei der Bahnquerung in Tapfheim. Wann die Maßnahme realisiert werden soll und welche Vorteile für die Zugreisenden dabei entstehen.

Das Ziel, einen weiteren Zugbegegnungspunkt auf der eingleisigen Strecke im Abschnitt Donauwörth-Günzburg zu schaffen, ist Anlass gewesen für eine große Besprechungsrunde, zu der die Landtagsabgeordneten Georg Winter (Dillingen) und Wolfgang Fackler (Donau-Ries) eingeladen hatten. Damit wäre es möglich, die Pünktlichkeit der Bahn zu verbessern und das Umsteigen an den Knotenpunkten zuverlässiger zu machen.

Zwei Baumaßnahmen sind laut einer Pressemitteilung dafür notwendig: eine Fußgängerunterführung und ein zweiter Bahnsteig mit barrierefreiem Zugang. Konkrete Fortschritte macht der erste Bauabschnitt. Die Planung für die Fußgänger- und Radwegeunterführung wurde vom Ingenieurbüro Heinhaus vorgestellt. Der Gemeinderat, so Tapfheims Bürgermeister Karl Malz, werde sich, sobald der Planungsentwurf vorliegt, mit dem Förderantrag befassen. Die gute Nachricht ist, dass die von Winter erreichte Gesetzesänderung neben dem Grunderwerb und den Baukosten auch die Planung und die Ablösesumme an die Bahn insgesamt förderfähig sind. In Anwesenheit von Verkehrsministerium und Regierung von Schwaben verständigte man sich darauf, dass die Gemeinde eine 90-prozentige Förderung beantragen kann. „Das Ziel ist, die Gemeinde bei dem wichtigen Projekt finanziell so gut zu unterstützen wie nur möglich“, so Fackler.

Höhere Naturschutzbehörde will Genehmigungsverfahren nicht verzögern

Zwischenzeitlich hat die höhere Naturschutzbehörde zu erkennen gegeben, das Genehmigungsverfahren nicht zu verzögern. Wunschtermin für die Umsetzung der Maßnahme wäre der Herbst 2024, weil zu diesem Zeitpunkt der Kreuzungsumbau in Blindheim geplant ist und dafür bereits Sperrpausen zugesagt wurden, so Winter. Damit die Gemeinde nicht selber die Rolle des Bauherrn übernehmen muss, ist es notwendig, dass sie bei DB Netz AG auf die Durchführung seitens der Bahn drängt und einen entsprechenden Antrag stellt.

Von Herbert Kölbl, verantwortlich für DB Station & Service, war zu erfahren, dass nach dem Bereitstellen der Finanzmittel für den zweiten Bahnsteig im Rahmen der CSU-Fraktionsinitiativen 2022 – initiiert von Winter und Fackler – nun die Ausschreibung für ein Planungsbüro läuft. Mit der Realisierung der Fußgängerunterführung und dem zweiten Bahnsteig würde dann auf der Strecke Donauwörth-Günzburg neben den Bahnhöfen Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt, und Blindheim ein weiterer Zugbegegnungspunkt in Tapfheim entstehen. Dieser hätte eine wichtige Qualitäts- und Leistungssteigerung auf der eingleisigen Bahnstrecke zur Folge. Es würden zusätzliche Zughalte angeboten. Zudem könnten Verspätungen aufgefangen werden, weil zwischen dem Abschnitt Donauwörth-Blindheim ein weiterer Kreuzungspunkt vorhanden ist. (AZ)