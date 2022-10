Wird es in Tapfheim eine Unterführung für Fußgänger am Bahnhof geben?

Plus Die Gemeinde Tapfheim hat ein Millionen-Projekt im Auge. Worauf die Kommune jetzt wartet.

Auf der Wunschliste der Gemeinde Tapfheim steht das Projekt seit Jahren ganz oben: eine Fußgängerunterführung am Bahnhof. „Seit mindestens sechs Jahren gibt es dazu Gespräche“, erklärte Bürgermeister Karl Malz nun im Gemeinderat. In einem halben Jahr könnte klar werden, ob die Gemeinde das Projekt stemmen kann. Dann nämlich sollte man wissen, mit welcher staatlichen Förderung zu rechnen ist.