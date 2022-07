Zeitzeugen blicken zurück: Wie aus sechs Orten die Großgemeinde Tapfheim wurde

Ein neues Buch erzählt von 50 Jahren Ortsgeschichte. Darin geht es um die schwierigen Anfänge, die Menschen aus unterschiedlichen Orten und Landkreisen zusammenzuführen.

Wenn Johannes Strasser "von damals" erzählt, dann ist das so lebendig, als ob es gestern gewesen wäre. Dabei liegen die Ereignisse 50 Jahre zurück. Strasser war damals mit 27 Jahren als jüngster Kommunalpolitiker zum hauptamtlichen Bürgermeister der neuen Großgemeinde Tapfheim gewählt worden. "Das war eine unvorstellbare Herausforderung", berichtet er von der Anfangszeit. Damals hatte er nicht einmal einen eigenen Schreibtisch. Jetzt ist ein Buch erschienen, das auf 50 Jahre Tapfheimer Gemeindegeschichte zurückblickt.