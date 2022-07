Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen: Unfallverursacherin wird verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Tapfheim erlitt eine 42-Jährige am Samstagmorgen gegen 7 Uhr leichte Verletzungen. Was war passiert?

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge erlitt eine 42-Jährige am Samstagmorgen gegen 7 Uhr leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall in Tapfheim, wo die Frau von der Siedlerstraße kommend, über die dortige Brücke in Richtung Donauwörther Straße unterwegs war. Sie wollte links abbiegen und übersah dabei den auf der B16 von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kleintransporter eines 66-jährigen Donauwörthers. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der Pkw der Frau durch den Aufprall an einen Metallzaun geschleudert und kam dort zum Stehen. Die Fahrerin musste leicht verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Ihre 60 Jahre alte Beifahrerin erlitt ein Hämatom am rechten Arm sowie Prellungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Kleintransporters und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen Schaden von insgesamt 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Zur Sperrung der Straße und zum Abbinden von auslaufenden Betriebsmitteln waren auch die Feuerwehren aus Tapfheim und Donaumünster mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)