Zwei junge Leute in Tapfheim mit Marihuana erwischt

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei zwei junge Leute erwischt, die in Tapfheim Marihuana konsumierten. Um 00.15 Uhr kontrollierte die Polizei in Tapfheim, Bahnhofstraße 3, zwei Personen, die aufgrund deutlichen Marihuanageruchs aufgefallen waren. Es handelte sich dabei um einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Donauwörth und um eine 16-jährige Tapfheimerin. Bei der Durchsuchung der beiden wurden geringe Mengen Marihuana und Haschisch gefunden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. (AZ)