Zweimal Unfallflucht in Tapfheim

Zweimal sind in Tapfheim geparkte Autos angefahren worden und die Besitzer bleiben auf dem Schaden sitzen.

Das Auto einer 77-jährigen Rentnerin aus Ederheim ist auf dem Parkplatz der Bäldleschwaige angefahren worden. Am Donnerstagnachmittag hatte sie den Fiat Punto auf der öffentlichen Parkfläche abgestellt. Vermutlich streifte eine unbekannte Person wohl beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug die gesamte Fahrzeugseite des Fiats.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei Donauwörth auf etwa 1000 Euro. Bei ersten Zeugenhinweisen handelte es sich um "Kennzeichenablesefehler". Deshalb wird erneut um Zeugenhinweise auf den unbekannten Pkw gebeten, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Hinweise unter der Telefonnummer: 0906/706670.

Während der Arbeit das Auto angefahren

Bereits am Morgen hatte es eine weitere Unfallflucht in Tapfheim gegeben: Eine 26-jährige Frau aus Donauwörth hatte ihren Audi auf einer öffentlichen Parkfläche in der Ulmer Straße in Tapfheim abgestellt und ging zur Arbeit. Zu Beginn ihrer Mittagspause gegen 13 musste sie dann einen Streifschaden an der linken Front ihres Fahrzeugs feststellen, Schaden etwa 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)