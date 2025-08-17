Taschendieb in Baumarkt bestiehlt eine 88-Jährige

Ein dreister Dieb hat in einem Baumarkt in Donauwörth eine Seniorin bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kaufte die 88-Jährige am Samstag gegen 11 Uhr in dem Betrieb in der Ludwig-Auer-Straße ein. Als die Rentnerin ihre Einkäufe an der Kasse bezahlt hatte, steckte sie ihren Geldbeutel wieder zurück in ihre Umhängetasche und unterhielt sich noch mit einer Verkäuferin. Erst zu Hause bemerkte die Kundin, dass Bargeld und die EC-Karte fehlten.

Ein Unbekannter hatte wohl nach dem Bezahlen das Portemonnaie aus der offenen Tasche herausgenommen, den Inhalt an sich genommen und den Geldbeutel wieder in die Handtasche gesteckt. Wie hoch der Schaden ist, muss erst noch geklärt werden. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)