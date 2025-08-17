Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Taschendieb in Baumarkt in Donauwörth bestiehlt eine 88-Jährige

Donauwörth

Taschendieb in Baumarkt bestiehlt eine 88-Jährige

In Donauwörth zieht ein dreister Dieb an der Kasse eines Baumarkts einer Senioren den Geldbeutel aus der Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Ein Taschendieb war am Samstag in einem Baumarkt in Donauwörth aktiv.
    Ein Taschendieb war am Samstag in einem Baumarkt in Donauwörth aktiv. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

    Ein dreister Dieb hat in einem Baumarkt in Donauwörth eine Seniorin bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kaufte die 88-Jährige am Samstag gegen 11 Uhr in dem Betrieb in der Ludwig-Auer-Straße ein. Als die Rentnerin ihre Einkäufe an der Kasse bezahlt hatte, steckte sie ihren Geldbeutel wieder zurück in ihre Umhängetasche und unterhielt sich noch mit einer Verkäuferin. Erst zu Hause bemerkte die Kundin, dass Bargeld und die EC-Karte fehlten.

    Ein Unbekannter hatte wohl nach dem Bezahlen das Portemonnaie aus der offenen Tasche herausgenommen, den Inhalt an sich genommen und den Geldbeutel wieder in die Handtasche gesteckt. Wie hoch der Schaden ist, muss erst noch geklärt werden. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden