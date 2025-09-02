Wenn Tinte Leben retten kann: Tattoo-Aktion "TwinWin" ruft zur Stammzellenspende auf

Shirin Bosner aus Monheim ist bestens vorbereitet auf den 20. September. Ihr Studio steht zur Verfügung, der Terminkalender lässt nur noch wenige Lücken, alles Organisatorische läuft, der Tattoo-Marathon kann beginnen. Dieser Tag soll bedeutsam werden, diese Kampagne soll buchstäblich unter die Haut gehen - so wünschen es sich die Veranstalter. Denn am 20. September, der zugleich Weltkindertag und Dankestag für Stammzellenspender ist, findet deutschlandweit eine besondere Spendenaktion in über 250 teilnehmenden Tattoo-Studios statt. Sie heißt „TwinWin Stammzellspende Tattoo“.

