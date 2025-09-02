Icon Menü
Tattoo-Aktion „TwinWin“: Gemeinsam Leben retten durch Stammzellenspende

Monheim

Wenn Tinte Leben retten kann: Tattoo-Aktion "TwinWin" ruft zur Stammzellenspende auf

Am 20. September öffnen 250 Tattoo-Studios in Deutschland für eine besondere Aktion - darunter auch das von Shirin Bosner aus Monheim. Es geht um Stammzellenspenden.
Von Barbara Würmseher
    Tätowiererin Shirin Bosner macht am 20. September ihr Studio für eine besondere Aktion auf: Alle Spenden an diesem Tag gehen zugunsten dreier Organisationen, die sich für Stammzellenspende einsetzen.
    Tätowiererin Shirin Bosner macht am 20. September ihr Studio für eine besondere Aktion auf: Alle Spenden an diesem Tag gehen zugunsten dreier Organisationen, die sich für Stammzellenspende einsetzen. Foto: Bosner

    Shirin Bosner aus Monheim ist bestens vorbereitet auf den 20. September. Ihr Studio steht zur Verfügung, der Terminkalender lässt nur noch wenige Lücken, alles Organisatorische läuft, der Tattoo-Marathon kann beginnen. Dieser Tag soll bedeutsam werden, diese Kampagne soll buchstäblich unter die Haut gehen - so wünschen es sich die Veranstalter. Denn am 20. September, der zugleich Weltkindertag und Dankestag für Stammzellenspender ist, findet deutschlandweit eine besondere Spendenaktion in über 250 teilnehmenden Tattoo-Studios statt. Sie heißt „TwinWin Stammzellspende Tattoo“.

