Drei weitere Meistertitel für den TC Rain im Jubiläumsjahr

Der TC Rot-Weiß Rain schwimmt in seiner Jubiläumssaison des 75-jährigen Bestehens auf einer Erfolgswelle: Nach den Herren und dem Kleinfeld-Team feierten nun die Damen, die Knaben II und die Mädchen die Meistertitel in ihren jeweiligen Spielklassen.

In einem spannenden Meisterschaftsspiel in der Südliga 2 setzten sich Rains Damen knapp gegen den Tabellenführer und Nachbarn TC Burgheim mit 5:4 durch. Im entscheidenden Doppel bewiesen Jana Stoll und Elena Heider Nervenstärke und holten mit 7:5, 6:4 nach überragender Leistung vor zahlreichen Fans den fünften Punkt für Rain. Die Einzelpunkte holten Annika Krebs, Sabine Niedermayer und Jana Stoll. Im Doppel siegten außerdem noch Krebs/Marina Erdt.

Jugendteams des TC Rain erobern die Tabellenspitze

Auch die Knaben U15 II des TC Rain erspielten sich bereits in der Vorwoche den Meistertitel in einem Nachholspiel gegen den TC Mertingen mit einem 5:1-Sieg. Zur Rainer Meistermannschaft gehören: Elias Mayr, Fabian Zinsmeister, Alessandro Dellinger, Benedikt Ull, Leo Lichtenstern, Bastian Schleehuber und Malik Celik.

Die Mädchen U15, die in Spielgemeinschaft mit den Mädchen vom TC Burgheim in diesem Jahr antraten, schoben sich am letzten Spieltag ebenfalls noch an die Tabellenspitze und können sich nun über den Meistertitel in der Südliga 3 freuen. (AZ)

Icon Vergrößern Die Mädchenmannschaft mit (von links) Alexa Krampl, Melina Schulz, Anna Seeler, Leonie Reichl, Annika Knöferle und Paula Wilde sicherte sich den Meistertitel. Foto: Olga Schulz Icon Schließen Schließen Die Mädchenmannschaft mit (von links) Alexa Krampl, Melina Schulz, Anna Seeler, Leonie Reichl, Annika Knöferle und Paula Wilde sicherte sich den Meistertitel. Foto: Olga Schulz