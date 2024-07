Tennis-Nachwuchs des TC Wemding belohnt sich

Im letzten Punktspiel der Saison gewann das Bambini-Team 1 des Tennis-Club Wemding in Marxheim mit 5:1. Lorenz Letsch, Rebecca Zech und Emily Engelhardt punkteten in den Einzeln, Benedikt Merk überließ den Gastgebern den einzigen Punkt. Die Doppel Letsch/Göttler und Merk/Zech stellten den klaren Gesamterfolg sicher. In der Abschlusstabelle belegt das junge Wemdinger Team mit zwei Siegen und zwei Unentschieden den fünften Tabellenplatz (Südliga 5).

Die zweite Bambini-Mannschaft des TC Wemding trennte sich auf heimischer Anlage 3:3 vom TSV Harburg II. Anna Baier und Lena Schörger ließen ihren Gegnern keine Chance. Victoria Leinfelder verlor in zwei Sätzen und Sarah Pfefferer musste sich ihrer Gegnerin nach hartem Kampf mit 11:13 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Schörger/Pfefferer sicherten souverän das Unentschieden, nachdem Verena Dollinger/Marie Trollmann in zwei Sätzen verloren hatten. Am Ende kann sich das Wemdinger Team mit drei Siegen und zwei Unentschieden über Platz vier in der Tabelle der Südliga 5 freuen, genauso wie die gemischte U15-Mannschaft (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Diese Platzierungen zeigen im Vergleich mit den Ergebnissen der Vorsaison den deutlichen Leistungsfortschritt, der durch intensives Training bei den Kooperationspartnern TC Wemding und TC Huisheim erreicht wurde.

Zum Abschluss der Punktspielsaison konnten beide Vereine im zweiten Jahr ihrer Zusammenarbeit ihren Jugendlichen einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Sie bekamen ein einheitliches Team-Outfit, mit dem sie auch bei den kommenden Turnieren antreten und ihre Vereine repräsentieren können. Mehrere Sponsoren hatten den Erwerb ermöglicht.

Vorletzter Landesliga-Rang für die Herren 65 des TC Wemding

Die Herren 65 des TC Wemding schlossen ihre erste Saison in der höchsten schwäbischen Liga mit einem 6:0-Heimsieg gegen den TC Wertingen auf dem vorletzten Tabellenplatz ab. Wilhelm Unger und Edi Veit waren ihren Gegnern klar überlegen, Ralf Graf und Konrad Endmeier brauchten den Match-Tiebreak. Die Doppel Veit/Schubert und Graf Endmeier stellten den Kantersieg sicher.

Das Team des TC Pfaffenhofen gewann in der Landesliga der Damen 30 das Nachholspiel gegen Tutzing und holte sich damit den Meistertitel vor den punktgleichen Damen des TC Wemding. Aufgrund der Ausfälle einiger Spielerinnen konnte man beim TCW nicht damit rechnen, dass man das Aufstiegsrecht in die Bayernliga nur so knapp verpassen würde. (AZ)