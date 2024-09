Glasfaser-Netz: Rückzieher von Telekom auch in Harburg

Der geplatzte Bau eines flächendeckenden Breitband-Netzes in Wemding durch die Telekom ist kein Einzelfall. In einer ganzen Reihe von Orten im Landkreis Donau-Ries und in anderen Regionen hat das Unternehmen selbst beziehungsweise die Firma Glasfaser Plus, die der Konzern zusammen mit einem australischen Investor betreibt, mitgeteilt, die in „Gemeinsamen Erklärungen“ abgesteckten Ziele und Termine nicht einhalten zu können. Wie unsere Redaktion nun erfahren hat, kommt dadurch auch in Harburg die zeitnah vorgesehene Glasfaser-Infrastruktur nicht zustande.

Wolfgang Widemann