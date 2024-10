Es bleibt kompliziert, so viel ist sicher. Sicher ist aber auch, dass Kinder in so mancher Ortschaft in Zukunft etwas weniger risikoreich zum Kindergarten oder zur Schule kommen. Den neuen Regelungen bei Tempo 30 sei Dank. Die geben Kommunen mehr Möglichkeiten, ein weitergehendes Tempolimit einzuführen.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommune Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tempolimit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis