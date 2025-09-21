Teurer Schlepperunfall wegen technischem Defekt

Glück im Unglück hatte am Samstag ein 73-jähriger Landwirt aus Oberndorf, dessen Traktor gegen 15.30 Uhr, als der Mann auf der Staatsstraße von Genderkingen Richtung Oberndorf unterwegs war, gut 200 Meter vor der der Bahnunterführung, aufgrund eines technischen Defekts, schlagartig zu brennen anfing.

Der Mann konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, der Schlepper brannte vollständig aus, auch der angebaute Kreiselschwader wurde beschädigt. Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Bergungsmaßnahmen, unter anderem unter Beteiligung des Wasserwirtschaftsamts, des Wasserwerks Genderkingen und des Kreisbauhofs, war die Staatsstraße bis 19 Uhr gesperrt.

Hoher Sachschaden bei dem Unfall bei Genderkingen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro, die Feuerwehren Genderkingen und Rain waren mit 45 Einsatzkräften am Brandort. (AZ)