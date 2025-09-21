Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Teurer Traktorbrand bei Oberndorf: Technischer Defekt führt zu Feuerunfall

Genderkingen

Teurer Schlepperunfall wegen technischem Defekt

Ein technischer Defekt führte am Samstag zu einem kostenträchtigen Schlepperbrand auf der Staatsstraße bei Genderkingen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Bei Genderkingen ist es am Samstag zu einem Unfall mit einem Schlepper gekommen.
    Bei Genderkingen ist es am Samstag zu einem Unfall mit einem Schlepper gekommen. Foto: Puchner, dpa

    Glück im Unglück hatte am Samstag ein 73-jähriger Landwirt aus Oberndorf, dessen Traktor gegen 15.30 Uhr, als der Mann auf der Staatsstraße von Genderkingen Richtung Oberndorf unterwegs war, gut 200 Meter vor der der Bahnunterführung, aufgrund eines technischen Defekts, schlagartig zu brennen anfing.

    Der Mann konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, der Schlepper brannte vollständig aus, auch der angebaute Kreiselschwader wurde beschädigt. Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Bergungsmaßnahmen, unter anderem unter Beteiligung des Wasserwirtschaftsamts, des Wasserwerks Genderkingen und des Kreisbauhofs, war die Staatsstraße bis 19 Uhr gesperrt.

    Hoher Sachschaden bei dem Unfall bei Genderkingen

    Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro, die Feuerwehren Genderkingen und Rain waren mit 45 Einsatzkräften am Brandort. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden