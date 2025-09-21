Teurer Unfall beim Ausparken in Donauwörth

Eine 64-jährige Autofahrerin wollte am Samstag gegen 15.15 Uhr rückwärts aus ihrer Parklücke bei einem örtlichen Supermarkt ausparken. In diesem Zusammenhang übersah sie einen 67-jährigen Pkw-Fahrer, welcher im gleichen Augenblick mit seinem Auto die Fahrgasse befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis