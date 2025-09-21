Icon Menü
Donauwörth

Teurer Unfall beim Ausparken in Donauwörth

Ein missglücktes Ausparken führte in Donauwörth zu einem erheblichen Sachschaden.
    Zu einem Unfall beim Ausparken ist es am Samstag in Donauwörth gekommen.
    Zu einem Unfall beim Ausparken ist es am Samstag in Donauwörth gekommen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Eine 64-jährige Autofahrerin wollte am Samstag gegen 15.15 Uhr rückwärts aus ihrer Parklücke bei einem örtlichen Supermarkt ausparken. In diesem Zusammenhang übersah sie einen 67-jährigen Pkw-Fahrer, welcher im gleichen Augenblick mit seinem Auto die Fahrgasse befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

