In Druisheim wird Gehweg saniert und Spielplatz erweitert

Der Ortsteil Druisheim rückte in der letzten Sitzung des Gemeinderats in Mertingen vor der Sommerpause in den Blickpunkt. Dort soll der Gehweg entlang der Kirche saniert werden. An der Graf-Treuberg-Straße ist außerdem im Kurvenbereich gegenüber der Pfarrkirche ein Gehweg geplant. Weitere Themen waren ein Spielplatz-Wunsch, ein Fernwärmeanschluss für die Alte Brauerei, der Jahresverlust der Kommune bei diesem Anwesen und zwei größere Vorhaben, für die viel Geld eingeplant ist.

