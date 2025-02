Dramatisches Tierleid in Rumänien: Kaisheimerin wird zur Hunde-Retterin

Das Bild der verwilderten Hunde in den Straßen und Landstrichen Rumäniens ist oft herzzerreißend: Sie erfrieren, verhungern oder landen in der Tiertötung. Oftmals haben Welpen nicht den Hauch einer Chance. Niemand kümmert sich um die Straßenhunde und es werden immer mehr. Ingrid Blank aus Kaisheim geht aktiv gegen diese Problematik an, um das Leid zu stoppen. Sie liebt Tiere. Besonders Hunde haben es ihr angetan. „Eigentlich habe ich immer gesagt, ich engagiere mich für den Tierschutz, wenn ich in Rente bin“, sagt Blank, die Vollzeit in München als Steuerberaterin tätig ist. Doch 2018 kam es anders als geplant. Sie gründete einen ehrenamtlichen Tierschutzverein. Wie es dazu kam und warum für Ingrid Blank die Tierliebe nicht an einer Landesgrenze aufhört.

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rumänien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis