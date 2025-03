Tillywurm in Rain: ein gigantisches närrisches Freiluftfest

Was für ein perfektes Wetter, um im närrischen Endspurt in den Straßen Rains zu feiern! Mit viel Getöse, Musik, ausgelassenem Treiben und fröhlichen Gesichtern robbte der knapp 80 Wagen und Fußgruppen lange Tillywurm unter strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und milden Temperaturen durch die Innenstadt. Und in der drängten sich erneut Tausende von Zaungästen, um gut gelaunt die Akteure in einen besonderen Höhepunkt der fünften Jahreszeit zu begleiten.

