Faschingsauftakt, Clubkonzert, Klassik: Das ist am Wochenende geboten

Im Landkreis Donau-Ries ist einiges los: Das sind unsere Veranstaltungs-Tipps für das kommende Wochenende 10. bis 12. November.

Faschings-Fans haben lange darauf hingefiebert. Endlich ist es wieder so weit: Der Fasching wird am 11.11. eröffnet! Doch nicht nur Freunde der närrischen Tage finden jetzt ihr Vergnügen. Auch für Konzert- und Bühnen-Fans ist wieder so einiges im Donau-Rieser Land geboten. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 10. bis 12. November.

Diese Märkte finden am Wochenende im Landkreis Donau-Ries statt

Märkte: Am Samstag von 8 bis 13 Uhr findet in Nördlingen wieder der Wochenmarkt statt. In Wemding herrscht ebenfalls am Samstag von 8 bis 12 Uhr Marktbetrieb. In Monheim und in Rain finden die Märkte bereits am Freitag statt. Der Monheimer Wochenmarkt ist von 9 bis 13 Uhr. Der Rainer Bauernmarkt auf dem Rathausplatz bereits von 8 bis 14 Uhr. Und der Donauwörther Bauernmarkt findet am Samstag von 8 bis 13 Uhr in der Spitalstraße statt.

Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim gastiert am Sonntag in der Nördlinger Raiffeisen-Volksbank Ries. Foto: Ernst Meyer, Archivbild

Das bietet das Wochenende für Konzert- und Bühnenbegeisterte

Konzerte: Im Doubles Starclub in Donauwörth tritt am Freitag, 10.11., ab 21 Uhr Loamsiada mit Mundart Indie Urban Brass Support Jan Wannenmacher auf. Am Samstag tritt dann Kiss Forever ab 21 Uhr auf. In der Mertinger Antonius-von-Streichele-Grundschule spielt am Freitag ab 19 Uhr die Bayerische Staatsoper mit einem Gastspielkonzert des Opernstudios. Am Sonntag um 18 Uhr findet dort dann ein Klassisches Kammerkonzert mit dem Berliner Pianisten Eric Schneider und an der Violine Jana Kuss statt. Schaut man nach Kaisheim wird im Haus des Gastes am Samstag, sowie am Sonntag um 19:30 Uhr das Musical Sister Act aufgeführt. In Niederschönenfeld im Bürgerhaus kommt am Samstag um 19:30 Uhr das Lustspiel „ Ein Traum von einem Mann“. In Nördlingen in der Raiffeisen-Volksbank Ries spielt am Sonntag um 17 Uhr das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim und verzaubert mit Klassik. In der Bopfinger Andreaskirche begeistert am Sonntag um 19 Uhr der Schwäbische Posaunendienst.

Bühne: Im Kaisheimer Thaddäus tritt am Freitag um 20 Uhr Werner Meier mit „ Meiers Auslese“ auf. In der Nördlinger Alexanderplatz Bar findet am Samstag ab 18:30 Uhr „Comedy Clash“, eine offene Bühne statt. In Bopfingen in der Egerhalle kommt am Samstag um 20 Uhr Rüdiger Hoffmann und bringt mit seinem Comedy-Programm „Mal ehrlich“ zum Lachen.

Faschingsfreunde aufgepasst: Im Donau-Ries wird der 11.11. gefeiert

Fasching : Die Faschingssaison wird eröffnet und die Donau-Rieser Faschingsvereine feiern ordentlich. Die IFD eröffnet die Saison mit dem traditionellen Zug über die Reichsstraße zum Zeughaus. Los geht es am Samstag um 15 Uhr. In Bäumenheim wird das Rathaus gestürmt. Ab 18.30 Uhr werden dann im CCB-Heim das Kinderprinzenpaar vorgestellt und eine große Faschingsparty gefeiert. In der Monheimer Stadthalle zeigt sich das neue Prinzenpaar beim Faschingsauftakt ab 19 Uhr. Auch in Wemding wird in der Stadthalle um 19 Uhr der Fasching eröffnet.

Weitere Veranstaltungen am Wochenende 10. bis 12. November