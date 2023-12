Adventsmärkte, Wintersport, Saunieren: Das ist los am Wochenende

Auf einen Glühwein treffen, auf der Eisstockbahn Spaß haben oder eine Kunstausstellung besuchen: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende im Kreis Donau-Ries.

Auch dieses Wochenende öffnen wieder so einige Weihnachtsmärkte zum ersten Mal ihre Tore. In Donauwörth, Rain, Monheim und Kaisheim finden sie nur dieses Wochenende statt. Also nichts wie hin! Auch für Konzert, Theater und Kunstfreunde ist was geboten. Wer die Seele baumeln lassen will, kann zum Saunieren nach Bäumenheim. Wer's sportlicher mag, findet in den Rieser Hallenbädern oder auf der Donauwörther Eisstockbahn sein Vergnügen. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 15. bis 17. Dezember.

Für Konzert- und Bühnenbegeisterte gibt es einiges im Landkreis Donau-Ries

Konzerte und Musik: Am Freitag tritt im Donauwörther Doubles Starclub ab 21 Uhr die Grumpy old men Band auf. Am Samstag kommt dort ab 21 Uhr Jolly Sound. In der Ederheimer Mehrzweckhalle bringen die Ederheimer Musikanten am Sonntag um 14 Uhr ihr Abschlusskonzert auf die Bühne.

Theater: In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus wird am Samstag um 20 Uhr „Schöne wild Weihnacht“ auf die Bühne gebracht. In Nördlingen werden im Stadtsaal Klösterle am Freitag ab 19 Uhr die schönsten Weihnachtsgeschichten mit Monika Baumgartner gezeigt.

Es gibt am Wochenende Führungen, Lesungen und Ausstellungen

Führungen: In Oettingen kann man sich am Freitag zur Führung im Residenzschloss vorab anmelden. Am Samstag um 14 Uhr gibt es eine Führung durch die Nördlinger St. Georgskirche .

Kunst: In der Donauwörther Stadtbibliothek wird die Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet" gezeigt. Im Heimatmuseum Rain gibt es die Sonderausstellung „Rain in der Tüte – museumsreife Einkaufstaschen aus der Sammlung F. Müller ". In Bopfingen in der kleinen Schusterwerkstatt zeigt Franziska Neubert ihre Ausstellung „Geheime Orte" von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Im Reimlinger Schloss wird am Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr erstmals eine Ausstellung mit Bildern von Rudolf Warnecke gezeigt.

Weihnachten : Dieses Wochenende finden in Rain, Monheim , Kaisheim und Donauwörth die Weihnachtsmärkte statt. In Bäumenheim tritt im Maria Immaculata am Sonntag um 17 Uhr der Gospelchor Sternenfänger auf. In Mertingen gibt es in der Pfarrkirche St. Martin am Samstag ab 17 Uhr ein Adventssingen. In Rögling wird in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus am Sonntag um 16 Uhr ein Adventskonzert gezeigt. Am Sonntag um 17 Uhr findet in Nördlingen das „Nördlinger Sternensingen“ in der St. Georgskirche statt. In Christgarten wird am Sonntag um 19 Uhr eine Waldweihnacht von der Evangelischen Landjugend veranstaltet.

Und was ist sonst noch so geboten im Landkreis Donau-Ries?

Kino : Am Freitag, Samstag und Sonntag wird in den Wemdinger Lichtspielen jeweils um 20 Uhr „Napoleon“ gezeigt.

Sauna: Die Sauna in Bäumenheim ist am Freitag von 14 bis 20 Uhr für Damen geöffnet.

Die Sauna in ist am Freitag von 14 bis 20 Uhr für Damen geöffnet. Sport : Am Donauwörther Mangoldfelsen ist eine Eisstockbahn aufgebaut und kann von 14 bis 21 Uhr bespielt werden. Im Stadtbad am Mangoldfelsen findet am Freitag von 19.45 bis 20.30 Aqua Fitness statt und auch die Hallenbäder in Nördlingen (13 bis 21 Uhr), Bopfingen (17 bis 21 Uhr) und Harburg (15.30 bis 20.30 Uhr) stehen zum Schwimmen zur Verfügung.

