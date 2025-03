Sommerzeit: Wenn die innere Uhr anders tickt

In der Nacht zum Sonntag, 30. März, ist es wieder so weit: Um zwei Uhr werden die Uhren eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt und die Sommerzeit beginnt. Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht. Während wir bei der Umstellung auf die Winterzeit eine Stunde länger schlafen dürfen, wird bei der Sommerzeit die Nacht um eine Stunde kürzer. „Das kann so manchen Biorhythmus ziemlich durcheinanderbringen“, so Jonas Landes von der AOK Donau-Ries in einer Pressemitteilung. Eine verlorene Stunde kann den Körper nachhaltig beeinträchtigen. So kann der Wechsel zur Sommerzeit eher gesundheitliche Probleme verursachen, während die meisten Menschen die Umstellung auf Winterzeit besser verkraften.

- Innere Uhr aus dem Takt: Der biologische Rhythmus des Menschen, die innere Uhr, passt sich an den Wechsel von Tag und Nacht an und wird besonders vom Tageslicht beeinflusst. Die innere Uhr steuert viele Stoffwechselprozesse und Körperfunktionen. Sie sorgt beispielsweise dafür, dass bei Dunkelheit das Hormon Melatonin ausgeschüttet wird, das müde macht. Bei Tageslicht hingegen produziert der Körper mehr aktivierende Hormone. Wird die Zeit Ende März umgestellt, ist es für viele Menschen danach beim Aufstehen wieder dunkel. „Die äußere Uhr läuft unvermittelt anders als die innere und das kann zu Schlafstörungen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsschwäche oder Appetitlosigkeit führen“, so Jonas Landes. Wie schnell sich der Körper an den neuen Rhythmus gewöhnt, ist individuell unterschiedlich. Manche Menschen merken die Zeitumstellung kaum oder haben sich nach zwei bis drei Tagen darauf eingestellt. Bei anderen wiederum kann es auch länger dauern, in aller Regel verschwinden die Beschwerden nach zwei Wochen.

- Fit in die Sommerzeit starten: Damit sich die innere Uhr leichter einpendelt, ist es sinnvoll, einige Tage vor der Zeitumstellung immer etwas früher ins Bett zu gehen. Eine Viertelstunde pro Tag ist bereits ausreichend. Einen Mittagsschlaf sollte man in den ersten Tagen nach der Umstellung vermeiden, sich abends möglichst früh hinlegen und morgens zeitig aufstehen. „Das erleichtert abends das Ein- und Durchschlafen“, so Jonas Landes. Viel Zeit an der frischen Luft und am Tageslicht gewöhnt die innere Uhr ebenfalls an den neuen Tagesrhythmus. Ratsam ist, auf umfangreiche, schwere Mahlzeiten vor dem Zubettgehen genauso zu verzichten wie auf aufputschende Getränke wie Kaffee und Tee. Bei Schlafstörungen können Fußbäder, heiße Vollbäder oder autogenes Training helfen. „Und wer es sich erlauben kann, sollte am Tag nach der Zeitverschiebung einfach etwas länger im Bett bleiben und die Woche ruhig beginnen“, empfiehlt Jonas Landes.