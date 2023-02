Tischtennis

Albin Würmseher steht mit 91 Jahren immer noch fit an der Tischtennis-Platte

Plus Der 91-Jährige hat nach wie vor große Freude am Tischtennis und spielt im Ligabetrieb für den TSV Rain. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Was er am Sport schätzt.

Hin und wieder komme es schon mal vor, dass ihn ein 18-Jähriger an der Tischtennisplatte herausfordere, sagt Albin Würmseher. Der 91-Jährige aus Rain ist auch im hohen Alter als Tischtennisspieler aktiv und springt sogar noch in der Mannschaft ein, wenn jemand gebraucht wird. „Wissen Sie, da kann ich schon noch was ausrichten“, sagt der Linkshänder mit einem Schmunzeln. Die jüngeren Kontrahenten hätten definitiv eine andere Spielweise, als er. Ans Aufhören denkt Würmseher überhaupt nicht. „Ich bin seit über 55 Jahren dabei. Und mir macht es nach wie vor richtig Spaß.“ Und deshalb geht der Senior auch nach wie vor gerne ins Training am Dienstagabend.

