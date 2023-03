Der TSV Rain steigt aus der Verbandsliga ab

Die Tillystädter schrammen mit 4:6 gegen den TSV Königsbrunn im Kellerduell knapp an einem Punktgewinn vorbei. Der Klassenerhalt ist für das Team nicht mehr zu schaffen.

Mit einer unglücklichen 4:6-Niederlage im Kellerduell der Verbandsliga kehrten die Rainer Tischtennisspieler aus Königsbrunn zurück. Ein Sinnbild für die ganze Spielzeit: engagiert gespielt, gut gekämpft, aber letztlich doch mit leeren Händen dastehend. Absoluter Lichtblick aufseiten der Rainer war André Thiebau, der drei überragende Auftritte an die Platte zauberte.

Rabenschwarzer Tag für das hintere Paarkreuz des TSV Rain

Die Eingangsdoppel führten zu einer Punkteteilung. Thiebau/Genz brachten ein relativ souveränes 3:1 gegen Schupp/Schönborn nach Hause. Achtbar zogen sich auch Wittmeier/Häusler aus der Affäre, trafen in den entscheidenden Phasen aber zu oft die falsche Entscheidung und mussten letztlich gegen Lippert/Bannout verdient die Segel streichen. Weiterhin Remis stand es nach der ersten Einzelrunde. Während Gerhard Wittmeier gegen Christian Schupp ungewohnt ratlos wirkte und komplett chancenlos war, fand André Thiebau nach Anfangsschwierigkeiten mit Glück und Geschick zu seinem Spiel und hielt Florian Lippert mit 3:1 nieder. Einen rabenschwarzen Tag hatte dafür das hintere Paarkreuz der Blumenstädter. Jürgen Genz musste dem höher gewetteten Angelo Bannout ebenso zum Sieg gratulieren, wie am Nebentisch Mathias Häusler seinem Kontrahenten Ronny Schönborn.

Somit standen die Norschwaben beim 2:4 wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Aus dieser nahezu hoffnungslosen Situation heraus brachten Gerhard Wittmeier und André Thiebau das Gästeteam aber nochmals zurück ins Spiel. Wittmeier entnervte Florain Lippert in fünf knappen und abwechslungsreichen Sätzen mit seinem unaufgeregten und kontrollierten Spiel. Ein absolutes Ausrufezeichen setzte im Parallelspiel André Thiebau. Gegen Christian Schupp, einen der besten Akteure der Liga, zeigte er sein bestes Tischtennis und das konstant über drei Sätze. 11:5, 11:9 und 13:11 mit teilweise hochklassigen Ballwechseln stand letztlich für den Rainer Youngster zu Buche.

Ausflug in die Verbandsliga ist nach dieser Saison beendet

Doch so schnell die Hoffnung bei den Tillystädtern aufgekommen war, so rasch setzte die in dieser Spielzeit zur Grundstimmung gewordene Ernüchterung wieder ein. Körperlich gehandicapt und völlig aus dem Rhythmus musste Mathias Häusler beim 0:3 gegen Bannout erkennen, dass er in dieser Liga keine Spielberechtigung hat. Wesentlich spannender ging es im letzten Match des Tages zu. Jürgen Genz hatte gegen Ronny Schönborn im fünften Satz das Unentschieden für seine Farben auf dem Schläger. Letztlich war es aber wie schon so häufig: Das Pendel schlug mit 13:11 für den Königsbrunner aus und bescherte dem Heimteam einen extrem wichtigen 6:4-Erfolg im Abstiegskampf.

Für den TSV Rain geht es nun am nächsten Samstag nach Westheim. Dort wartet mit der heimischen Spielvereinigung eine Truppe, die vor der Saison höher gewettet war, aber auch noch jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt. Für die Rainer ist die Messe mittlerweile gelesen. Der Ausflug in die Verbandsliga ist nach dieser Saison wieder beendet. (mäha)