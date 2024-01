TSV Rain beißt sich an Aichach die Zähne aus

Die 2:8-Pleite des ersten Rainer Tischtennis-Teams fällt zu hoch aus. Warum es dennoch Positives vom Auswärtsspiel mitnehmen kann. Die TSV-Zweite siegt zuhause.

Wieder war es für nichts mit dem Ende der Niederlagen-Serie in der Landesliga: Auch die Partie gegen Aichach ging für den TSV Rain verloren. Besser machte ihre Sache da die Zweite in der Bezirksliga, und das in einem echten Tischtennis-Krimi.

Herren, Landesliga Westsüdwest TSV Aichach - TSV Rain 8:2. "An dieser Aichacher Mannschaft werden sich noch ganz andere die Zähne ausbeißen!" Die deutliche Niederlage in der Paarstadt sorgte zwar nicht gerade für Begeisterung bei Rains Landesliga-Team. Einen Grund, die Köpfe im Abstiegskampf bereits hängenzulassen, stellte sie aber gewiss nicht dar, wie die Aussage von Marco Klein, dem ins vordere Paarkreuz aufgerückten Rückkehrer in den Stamm der Ersten, verdeutlicht. Dass das 8:2 insgesamt auch etwas deutlicher ausfiel als es der Spielverlauf hergab, war ein weiterer positiver Aspekt, den die Rainer aus Aichach mitnahmen.

Die Gastgeber traten mit einem Neuzugang an Position eins an: Manfred Güll-Pielmeier, ehemaliger Oberligaspieler und zuletzt beim TSV Schwabhausen aktiv, zeigte seine enorme Spielstärke und seine unangenehme Spielweise mit Anti-Top-Belag bei seinen zwei deutlichen Erfolgen über Klein und Mathias Häusler. Gegen Maximilian Kistler kam zwar Häusler ebenfalls nicht richtig ins Spiel, aber Klein machte es dem Ex-Dachauer alles andere als einfach, bevor er nach fünf Sätzen doch den Kürzeren zog. Einen guten Eindruck hinterließ Marco Klein auch im Doppel: Zusammen mit Gerhard Wittmeier leistete er dem Aichacher Einser-Duo Kistler/Schupp erbitterten Widerstand. Weil jedoch zwei Sätze in der Verlängerung an die Gastgeber fielen, verbuchten die letztlich auch die gesamte Partie mit 3:1 für sich.

Zählbares kam für die Gäste aus Rain nur im hinteren Paarkreuz zustande – und auch dort hätte es ruhig ein bisschen mehr sein können: Ebenso wie Kapitän Jürgen Genz kam Gerhard Wittmeier zu einem 3:0 über den nachgerückten Aichacher Vierer Lucas Held. Er verpasste aber nach einem äußerst wechselhaften Spielverlauf, in dem er zwischenzeitlich einen Satz mit 11:1 gewonnen hatte, gegen Christian Schupp hauchdünn mit 11:13 im Entscheidungsdurchgang eine weitere Resultatsverbesserung für den TSV Rain. Jetzt gilt es, die Köpfe freizubekommen für das wichtige Heimspiel am kommenden Wochenende gegen die TSG Hochzoll.

Tischtennis-Krimi mit glücklichem Ende

Herren, Bezirksliga Nord TSV Rain II - TSV Gersthofen 9:7. Der Uhrzeiger war schon nahe an Mitternacht herangerückt, als Bezirksligist TSV Rain II zum Rückrundenauftakt über einen zwischenzeitlich schon in weite Ferne gerückten Heimsieg gegen den TSV Gersthofen jubeln durfte.

Der gastgebende Tabellenzweite musste seine Aufstellung im Vergleich zur Vorrunde umbauen: Marco Klein, der bisherige Mannschaftskapitän und Spitzenspieler, rückte in die Erste auf und wurde durch Wolfgang Römer ersetzt. Zudem hatten Eduard Weirich und Andreas Grob die Positionen getauscht. Dass es im ersten Punktspiel 2024 noch nicht rund lief, wurde schon in den Doppeln deutlich. Zwar setzten sich Weirich/Simonis gegen Schacker/Nguyen sicher durch, doch Römer/Nothofer unterlagen Liepert/Fisher denkbar knapp und Klein/Grob fanden ebenfalls nicht zum gewohnten Spiel. Nur kurzzeitig gingen die Gastgeber in Führung, nachdem Römer und Weirich im vorderen Paarkreuz Fisher und Liepert jeweils 3:2 besiegt hatten. Gersthofen konterte postwendend mit Erfolgen von Jimmy Nguyen und Jakob Schacker über Artur Klein und Matthias Nothofer.

Erst als die Gastgeber beim 5:7 mit dem Rücken zur Wand standen, drehten sie die Partie noch entscheidend. Riesenanteil hatten dabei die beiden Jüngsten im Team, Eduard Weirich und Thomas Simonis. Weirich gewann sein zweites Einzel gegen Fisher sicher in drei Sätzen, Simonis beeindruckte bei seinen zwei Erfolgen gegen Hermann Rehm und Le Huy Phan. Der neue Kapitän Matthias Nothofer (3:0 über Nguyen) und Andreas Grob (3:2 nach 0:2 gegen Rehm) trugen ihren Teil dazu bei, dass die Blumenstädter vor dem abschließenden Doppel 8:7 vorne lagen. Mit einer Klasseleistung verwandelten Weirich/Simonis diese Führung gegen Liepert/Fisher noch zum 9:7-Endstand. (wrö)