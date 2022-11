TSV Rain gelingt die große Überraschung

Beim Auftaktmatch in der Verbandsliga gegen Westheim präsentiert der Aufsteiger aus Rain sein bestes Tischtennis. Dabei wird es zwischenzeitlich richtig eng.

Der Überraschungscoup ist geglückt! Mit einem nicht erwartbaren 6:4-Heimerfolg gegen die favorisierte SpVgg Westheim verbuchten die Rainer Tischtennisspieler die ersten Habenzähler in dieser Saison. Gleichzeitig war es der erste Verbandsligaerfolg seit knapp elf Jahren. Die Erfolgsfaktoren waren für das Team eindeutig auszumachen.

Durch die mannschaftliche Geschlossenheit und durchwegs Leistungen am Maximum gelang der überraschende Sieg. Dabei konnten beide Teams nicht auf die Stammbesetzung zurückgreifen. Während die Hausherren ihre Nummer zwei – Neuzugang André Thiebau – ersetzen mussten, fehlte bei Westheim der starke Dreier Alexander Granovskiy. Trotzdem sprach viel für die Gäste aus dem Neusäßer Stadtteil. „Nach den Eindrücken beim Warmspielen hielten sich meine Hoffnungen in Grenzen“, beschrieb Rains „Nachrücker“ Marco Klein seine Gefühlslage zu Spielbeginn, als sich die ehemalige Bayernligatruppe die Bälle nur so um die Ohren drosch. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Doppel des TSV Rain bieten attraktiven Sport

Die Eingangsdoppel brachten eine 2:0-Führung für die Blumenstädter. Während Jürgen Genz und Marco Klein das gegnerische Doppel Schölhorn/Aab in fünf Sätzen niederhalten konnten, zeigten Gerhard Wittmeier/Mathias Häusler eine starke und äußerst konzentrierte Vorstellung, die zu einem 3:1 gegen Lindner/Eliasova führte. Damit waren die Weichen für einen aus Rainer Sicht erfolgreichen Tischtennisabend gestellt. Gleichzeitig bekamen die Zuschauer durchwegs attraktiven Sport geboten.

Gerhard Wittmeier und Mathias Häusler boten im Doppel eine konzentrierte Vorstellung und gewannen. Foto: Szilvia Izsó

Bereits nach der ersten Einzelrunde war der Punktgewinn für die Gastgeber beim 5:1-Zwischenstand zementiert. Gerhard Wittmeier mit einem überraschend deutlichen 3:0 gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Norbert Schölhorn nahm den Schwung aus dem Doppel mit, während Mathias Häusler gegen Westheims Spitzenspieler Bernhard Lindner – nach hartem Kampf und guter Leistung – dessen spielerische Überlegenheit anerkennen musste. Bärenstark präsentierte sich das hintere Paarkreuz der Rainer: Jürgen Genz rang Vladimir Aab in fünf Sätzen nieder. Parallel brachte Marco Klein sein bestes Tischtennis an die Platte und bezwang die ehemalige Zweitligaspielerin des TTC Langweid, Maria Eliasova, in vier Sätzen.

Kapitän Jürgen Genz wird zum Matchwinner

Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist dann schnell erzählt: vier ausgeglichene und hochklassige Matches brachten drei knappe Erfolge für die Gäste (Lindner gegen Wittmeier, Schölhorn gegen Häusler und Aab gegen Klein). Matchwinner für den TSV Rain war dann aber Kapitän Jürgen Genz. Nachdem er im ersten Saisonspiel noch das Pech am Schläger kleben hatte, sorgte er dieses Mal für die entscheidenden Zähler. Das 3:2 nach fünf hart umkämpften Sätzen gegen Maria Eliasova führte zum vielumjubelten 6:4-Endstand.

Lesen Sie dazu auch

Nächsten Samstag geht es für die Rainer Erste zur TSG Thannhausen, wo das Wiedersehen mit dem ehemaligen Spitzenspieler Florian Kaindl auf dem Programm steht. Die Trauben werden dabei für den Verbandsliga-Neuling vom Lech sehr hoch hängen. Doch mit dem Rückenwind aus dem Westheim-Spiel ist vielleicht eine weitere Überraschung möglich.