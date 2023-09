Tischtennis

10:00 Uhr

TSV Rain lässt den Punktgewinn in den Doppeln liegen

Plus Die Tillystädter verlieren ihre Auftaktpartie zum Start in die neue Landesliga-Saison gegen den Kissinger SC mit 3:7.

Vor dieser Landesliga-Auftaktpartie beim Kissinger SC war bereits eines klar: Wenn der TSV Rain aus der dortigen Mehrzweckhalle etwas Zählbares mitnehmen wollte, dann mussten die Gäste die individuelle Stärke von KSC-Spitzenspieler Sebastian Deutsch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kompensieren. Doch schon die beiden Doppel zu Beginn der Partie wiesen die Richtung. Und die zeigte bedauerlicherweise für den TSV Rain nach unten.

Das Gästedoppel Genz/Römer spielte gegen Kienle/Beer zwar gut mit, ließ jedoch dreimal hintereinander die Chance auf Satzgewinne mit 9:11 liegen. Und Wittmeier/Häusler schnupperten gegen Deutsch/Koslowsky noch mehr am Erfolg - am Ende klatschten sich aber nach fünf wechselhaften Durchgängen die Gastgeber ab, wieder mit einem 11:9 im Entscheidungssatz. Die Kissinger waren nun im Flow, bei den Lechstädtern lief nur wenig zusammen. Mathias Häusler spielte phasenweise gegen Deutsch gut mit, am Ende stand es aber trotz zweier Satzverlängerungen 3:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

