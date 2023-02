TSV Rain schlägt sich beim Spitzenreiter achtbar

Die Lechstädter zeigen bei der 3:7-Niederlage gegen den Verbandsliga-Führenden, den TTSC Warmisried, eine ansprechende Leistung. Jetzt steht für den TSV ein besonderer Wettkampf auf dem Programm.

Erhobenen Hauptes kehrten die Tischtennisspieler des TSV Rain aus dem Unterallgäu zurück. Beim Spitzenreiter der Verbandsliga Südwest, dem TTSC Warmisried, zeigte das Team vom Lech trotz einer 3:7-Niederlage eine ansprechende Leistung und zog sich achtbar aus der Affäre. Mit etwas Glück wäre sogar ein Unentschieden nicht komplett abwegig gewesen.

Dies entschied sich allerdings bereits in den ersten vier Partien des Abends. Während Wittmeier/Häusler nicht an ihre Normalform herankamen und Mayer/Albrecht zum Sieg gratulieren mussten, hatten Thiebau/Genz den Erfolg gegen das höher gewettete Spitzendoppel Holzheu/Brenner schon vor Augen. Eine 2:0-Satzführung und der Matchball beim 10:9 im dritten Durchgang reichten letztlich aber nicht, um den Punkt einzufahren.

Duell zweier Routiniers

Ebenso unglücklich verlor dann in der ersten Einzelrunde Gerhard Wittmeier im ewig jungen Duell gegen Thomas Brenner. Wie schon seit vielen Jahren duellierten sich die beiden Routiniers mit ansprechenden und teils hochklassigen Ballwechseln. Letztlich hatte aber der Kapitän der Heimmannschaft die Nase vorn. Zwei wichtige Zähler, die hintereinander mit Glück und Geschick auf das Habenkonto der Truppe von der Mindel gingen. Nachdem am Nebentisch auch noch André Thiebau gegen den überragenden Spitzenmann des TTSC, Nico Holzheu, mit 0:3 den Kürzeren zog, war beim Zwischenstand von 0:4 die Messe für die Blumenstädter mehrheitlich schon gelesen.

Jürgen Genz zeigt hervorragende Leistung und punktet für den TSV Rain

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und warfen ihr durchaus vorhandenes Tischtenniskönnen nochmals in die Waagschale. Dabei stach vor allem TSV-Kapitän Jürgen Genz heraus. Gegen den nach TTR-Punkten deutlich höher eingestuften Florian Mayer ging sein Matchplan auf und so fuhr er mit 3:1 einen nicht erwartbaren Zähler für seine Farben ein. Auf 2:4 verkürzte anschließend Mathias Häusler, der trotz mäßiger Leistung und letztlich glücklich Thorsten Albrecht mit 3:2 niederhalten konnte.

Der große Vorteil der Hausherren war an diesem Abend aber das vordere Paarkreuz. Thomas Brenner bezwang TSV-Youngster André Thiebau mit 3:1, während im Duell der Spitzenspieler Nico Holzheu – wahrscheinlich der beste Offensivakteur der Liga – Gerhard Wittmeier mit seinem druckvollen Angriffsspiel überhaupt nicht ins Match kommen ließ. Ebenfalls komplett chancenlos war in seinem zweiten Einzel Mathias Häusler gegen Florian Mayer. Dafür hielt sich Jürgen Genz mit seinem vierten Einzelsieg in Serie gegen Thorsten Albrecht schadlos und fuhr zumindest das letzte Spiel des Abends für den TSV ein.

Für den TSV Rain steht das Pokal-Finale an

„Wir können mit dem Spielverlauf und dem Ergebnis schon zufrieden sein“, resümierte denn auch Gerhard Wittmeier, der die Überlegenheit der Gastgeber als fairer Sportsmann anerkannte. Am nächsten Sonntag steht für die TSV-Akteure nun das Pokal-Final-Four-Turnier in Burgau auf der Agenda, ehe am 4. März mit dem TSV 1880 Starnberg I der Meisterschaftsfavorit der Verbandsliga Südwest seine Visitenkarte in Rain abgibt. (AZ)