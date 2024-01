VSC Donauwörth verpasst knapp das Remis

Die Tischtennis-Damen sind gegen den TSV Stötten II nahe dran am Punktgewinn, verlieren aber 3:7. Positiv stimmt, dass ein Mannschaftsmitglied zurück ist.

Wie schon in der Vorrunde der Verbandsliga Südwest gab es für die Tischtennis-Damen des VSC Donauwörth gegen die zweite Mannschaft des TSV Stötten eine 3:7-Niederlage. Dabei war die Chance auf ein Unentschieden so groß. Nach langer Verletzungspause wollte Annette Langner ihr Team unterstützen und einen Einsatz versuchen, was besser als erwartet gelang.

Der Start gelang perfekt mit den beiden Doppelsiegen. Ganz souverän mit 3:0 gewannen Olthues/Kampfinger gegen Sabath/Hartmann. Nach einem Auf und Ab setzten sich Langner/Gritzner im Entscheidungssatz überraschend deutlich gegen Bader/Bader durch. Aber in der ersten Einzelrunde gingen alle vier Partien mehr oder weniger deutlich an die Gäste. Dann gelang Petra Olthues ein unerwartet klarer Sieg gegen Pia Bader zum Spielstand von 3:4. Dagegen hatte Christine Kampfinger gegen deren Mutter Bettina keine Chance.

Dem VSC Donauwörth fehlt das Spielglück

Die beiden letzten Partien waren an Spannung kaum zu überbieten und wurden erst im fünften Satz entschieden. Doch sowohl Annette Langner als auch Andrea Gritzner fehlte am Ende das nötige Spielglück. So konnte Annette Langner eine 7:3-Führung gegen Sabath nicht nutzen und verlor trotz großen Einsatzes in der Verlängerung mit 11:13. Gleichzeitig kämpfte Andrea Gritzner gegen Hartmann, ließ sich von deren teils sehr unangenehmen Bällen nicht aus dem Konzept bringen, blieb immer dran, um am Ende doch mit 12:14 zu unterliegen. Die Niederlage ist besonders bitter, da das Unentschieden greifbar nah gewesen war. (AZ)