Zwei Tote nach Unfall auf B2: Lkw kracht in anderes Fahrzeug

Auf der B2 bei Kaisheim hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, prallte ein Lkw mit einem Pkw zusammen. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf die kollidierten Fahrzeuge auf.

Der Lkw war nach Angaben der Polizei auf der B2 von Nürnberg in Richtung Donauwörth unterwegs. Die beiden Frauen, 60 und 66 Jahre alt, fuhren in die entgegengesetzte Richtung, als der Lkw plötzlich auf ihre Spur geriet. Es kam zum Zusammenstoß. Kurz vor der Brücke kamen die ineinander verkeilten Fahrzeuge neben der Fahrbahn zum Stehen. Daraufhin fuhr ein 27-Jähriger, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, ebenfalls auf den Lkw auf und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Insassen aus dem anderen Auto, zwei Frauen aus Thüringen waren sofort tot. Der Lkw-Fahrer steht unter Schock. Ein Ersthelfer verletzte sich leicht. „Der hat versucht, die Scheibe einzuschlagen, und sich dabei massive Schnittwunden zugezogen“, berichtet Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth. Der Befreiungsversuch blieb leider erfolglos. Erst die Feuerwehr konnte die Verunglückten mit schweren Maschinen aus dem Wrack befreien.

Unfall auf der B2 bei Kaisheim: „Das war kein menschliches Versagen“

Die Unfallursache war laut eines Gutachters, der eigens aus Augsburg zur Unfallstelle kam, ein technischer Defekt. Der linke Vorderreifen des Lkws platzte, sodass das Fahrzeug von seiner Spur in den Gegenverkehr geriet. „Die hatten unglaubliches Pech. Das hätte man nicht verhindern können“, so Rossmanith. Es habe sich nicht um menschliches Versagen gehandelt.

Die Straßenmeisterei und das THW sowie die Feuerwehren aus Donauwörth und Kaisheim waren mit je 20 Mann im Einsatz. Die Bundesstraße war ab 14.30 Uhr komplett gesperrt und erst ab circa 20 Uhr wieder komplett befahrbar.

Icon vergrößern Die B2 ist nach einem schweren Unfall auf der Höhe von Kaisheim für mehrere Stunden gesperrt. Foto: Anja Volkwein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die B2 ist nach einem schweren Unfall auf der Höhe von Kaisheim für mehrere Stunden gesperrt. Foto: Anja Volkwein

In beiden Richtungen bildete sich ein langer Rückstau. Zeitweise standen nach Angaben der Polizei die Fahrzeuge in der einen Richtung bis Monheim und in der anderen Richtung bis zum Berger Kreuz. Die Aufräumarbeiten haben einige Stunden angedauert. Zunächst musste der Gutachter aus Augsburg zur Unfallstelle gelangen. Zudem war der Lastwagen mit Kies beladen, was die Bergungsarbeiten zusätzlich verlangsamte. Autofahrer Richtung Nürnberg wurden über Harburg-Wemding umgeleitet, für Autofahrer Richtung Donauwörth war eine Umfahrung über Buchdorf-Kaisheim ausgeschildert.