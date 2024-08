Tourist kommt in Baustelle nicht weiter und verursacht Unfall

Ein Tourist aus Japan ist mit seinem Auto in Wörnitzstein quasi in einer Sackgasse gelandet und hat in der Folge einen Unfall verursacht. Dies passierte am Donnerstag um 8.50 Uhr, teilt die Polizei mit.

Der 57-Jähriger war in Wörnitzstein von Berg her in der Ortsdurchfahrt (Abt-Cölestin-Straße) unterwegs. Die ist wegen einer Baustelle gesperrt. Da der Mann an einem Punkt nicht mehr weiterkam, wollte er wenden und rangierte rückwärts. Dabei übersah er einen nachfolgenden Wagen, den ein 50-Jähriger steuerte. Durch die Karambolage entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Da der Unfallverursacher keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung von knapp 130 Euro entrichten. Die Beamten zeigten ihn wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung an. (AZ)