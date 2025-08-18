Tourist rammt geparktes Auto mit Wohnwagen

In Donauwörth hat ein 69-Jähriger mit seinem Wohnwagen ein geparktes Auto gestreift und sich vorbildlich verhalten. Nach Angaben der Polizei kam es auf der Altstadtinsel Ried am Sonntag, um 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit geschätzten 5000 Euro Sachschaden.

Ein Wohnwagentourist aus Baden-Württemberg prallte dort im verkehrsberuhigten Bereich der Adolph-Kolping-Straße gegen den ordnungsgemäß auf einer Parkfläche abgestellten Pkw einer 37-Jährigen. Nach dem Unfall hielt der 69-Jährige an, wartete vor Ort und informierte zusätzlich die Polizei. Die 37-Jährige kam wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des Unfallverursachers wurden keine Ermittlungen wegen einer Unfallflucht notwendig. Die Beamten sorgten für einen Personalaustausch zur Schadensregulierung. Eine Verwarnung unterblieb. (AZ)

