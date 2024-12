Klopf-Brauchtum: So verkünden Kinder die Weihnacht

Während in den meisten deutschen Gebieten Kinder lediglich zum Sternsingen durch die Gasse ziehen, müssen sie in Sulzdorf nicht bis zum Dreikönigstag warten. Bereits vor Weihnachten laufen dort Kinder von Haus zu Haus. Denn in dem Dorf wird der alte süddeutsche und österreichische Brauch des „Klopf an“ noch gelebt. Mädchen und Buben ziehen durch ihre Nachtbarschaft, klopfen an Türen an und werden mit Leckereien belohnt. Traditionell findet dieser am letzten Donnerstag vor dem Heiligen Abend statt. Das ist auch heuer noch so. Wie sich der Brauch weiterentwickelt hat und was ihn so besonders macht.

Anja Volkwein

Sulzdorf

Weihnacht