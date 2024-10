Vorbeifahrendes Traktorgespann verletzt Spaziergänger

Ein Spaziergänger, der am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf der Riedstraße in Tapfheim unterwegs war, hatte eine schmerzhafte Begegnung mit einem Traktor. Wie die Polizei mitteilt, war um diese Zeit ein Landwirt bei Mäharbeiten auf dem Feld und der Passant wollte ihm zuschauen. Dazu blieb er kurz am Fahrbahnrand stehen. Ein in diesem Moment an ihm vorbeifahrendes Traktorgespann eines 46-jährigen Mannes hielt keinen ausreichenden Seitenabstand. Der Fußgänger wurde vom Anhänger an der Schulter touchiert. (AZ)

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mäharbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riedstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis