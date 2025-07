Transporter mit Wohnwagen zu schwer: Strafanzeige

Eine Strafanzeige hat sich in Donauwörth der Fahrer eines Transporters eingehandelt, an dem ein Wohnwagen hing. Am Donnerstag um 11 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Neudegger Allee das Gespann. Der Fahrer konnte dabei nur eine Erlaubnis zum Führen des Transporters, nicht aber mit dem anhängten Oberklasse-Wohnwagen vorweisen.

Da das Gespann eine zulässige Gesamtmasse von knapp 5,3 Tonnen aufwies, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und zeigten den 37-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Gegen die Halterin des Wohnwagens erging eine weitere Strafanzeige, da die 55-Jährige den Ermittlungen zufolge die Fahrt zuließ, ohne sich zu vergewissern, dass der 37-Jährige im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis ist. (AZ)