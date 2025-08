Transporter rollt führerlos auf Kreuzung: Unfall

Der Fahrer eines Transporters hat durch sein fahrlässiges Verhalten am Montag um kurz nach 20 Uhr in Donauwörth einen Unfall ausgelöst. Der 31-Jährige stellte den Wagen vor einem Imbiss an der sogenannten Kauflandkreuzung ab und vergaß nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei, sowohl einen Gang als auch die Handbremse ordnungsgemäß zu aktivieren. Deshalb rollte der Transporter in Richtung Fahrbahn los.

Eine 21-Jährige, die mit ihrem Auto an der roten Ampel in der Neurieder Straße wartete, erkannte dies und versuchte auszuweichen. Beim Zurücksetzen prallte sie gegen das hinter ihr stehende Auto einer 19-Jährigen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert. Die Polizei verwarnte den 31-Jährigen gebührenpflichtig und sorgten für einen Personalienaustausch. (AZ)