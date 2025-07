Transporterfahrer prallt gegen Leitplanke

Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DON 38 zwischen Bäumenheim und Eggelstetten. Nach Angaben der Polizei war dort ein ein 49-jähriger Transporterfahrer unterwegs, als er plötzlich aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Transporter prallte in die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden von geschätzt 8000 Euro. Der 49-Jährige gab den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

