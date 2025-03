Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Transporterfahrer aus dem Verkehr gezogen

Polizeibeamte haben einen Transporterfahrer in Nordheim aus dem Verkehr gezogen. Der 59-Jährige war am Montag gegen 14.15 Uhr in der Bäumenheimer Straße unterwegs, als ihn Polizisten stoppten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann – trotz Vorzeigens eines osteuropäischen Führerscheins – keine gültige Fahrerlaubnis für Deutschland besitzt.

Diese war ihm bereits 2019 vom Amtsgericht Nördlingen endgültig entzogen worden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 59- Jährigen ein. (AZ)