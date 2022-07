Motorrad mit Beiwagen kippt und kracht in Gegenverkehr

Ein junger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad-Gespann verletzt worden. Er hatte wohl die Auffahrt zur B2 zu schnell genommen.

Im Feierabendverkehr am Freitagabend ist ein 23-Jähirger aus dem Landkreis Donau-Ries verunglückt. Der Mann war mit einem Motorrad samt Beiwagen in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) unterwegs und wollte an der Heusteigenkreuzung auf die Bundesstraße 2 von Treuchtlingen in Richtung Donauwörth auffahren.

Motorradfahrer aus dem Landkreis Donau-Ries kollidiert mit Gegenverkehr

Dabei war der junge Mann offenbar zu zügig mit seinem Gefährt unterwegs, sodass sich sein Beiwagen aufstelle. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto einer 30-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. (AZ)

