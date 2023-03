83-Jähriger nimmt Fahranfänger aus Monheim die Vorfahrt

Bei einem Unfall in Treuchtlingen ist ein 18-Jähriger aus Monheim von einem Senior übersehen worden. Der Schaden ist erheblich.

Bei einem Unfall in Treuchtlingen hat ein Senior einem Fahrer aus Monheim die Vorfahrt genommen und sein Fahrzeug gerammt. Geschehen ist es am Mittwochmittag. Zur Unfallzeit fuhr der 83-jährige Treuchtlinger mit seinem Auto die Waldstraße in östliche Richtung. Auf Höhe der Hochgerichtsstraße übersah er einen von rechts kommenden 20-jährigen Monheimer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro, meldet die Polizei in Treuchtlingen. (AZ)

