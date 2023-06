Harburgs Jung-Triathleten mischen vorne mit

Die Nachwuchssportler des TSV Harburg zeigen ihr Können beim DTU Jugendcup. Für einen der fünf Athleten, springt der bisher größte Erfolg heraus.

Der 32. Paradies Triathlon in Jena bildete die zweite Station des DTU Jugendcups, bei dem sich die besten jungen Triathleten des Landes miteinander messen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes 2 X-Format, bei dem gleich zwei Mini-Triathlons hintereinander absolviert werden müssen. Wichtig sind dabei vor allem ein schneller Wechsel, kluges taktisches Verhalten und vor allem ein genaues Einteilen der Kräfte. Als bayerische Vertreter wurden unter anderem für den Jugend-A-Wettbewerb Chiara Göttler und Luis Rühl vom TSV Harburg nominiert. In der Klasse Jugend B waren mit Giulia Göttler, Julia Weiland und Luca Schreitmüller gleich drei TSV-Athleten auf der Liste der Nominierten.

Luis Rühl feiert einen starken zweiten Platz

Gleich im ersten Rennen konnte Luis Rühl, nach überstandener Verletzung, seine ganze Klasse zeigen. Bereits nach dem ersten Schwimmen befand er sich in der Spitzengruppe, als starker Radfahrer stieg er an der Spitze liegend vom Rad, musste dann aufgrund des Trainingsrückstands beim Laufen die Konkurrenz wieder herankommen lassen. Schon nach dem ersten Triathlon war zu erkennen, dass das Rennen zwischen vier Athleten entschieden wird, letztlich wusste sich Luis im hart umkämpften Zielsprint durchzusetzen und konnte mit dem zweiten Platz seinen bisher größten Erfolg feiern.

Mit Chiara Göttler war die Zweitplatzierte des ersten DTU-Cup-Rennens am Start. Allerdings konnte sie die vergangenen Wochen verletzungsbedingt kein Lauftraining absolvieren. Nach ärztlicher Freigabe wollte sie aber auf einen Start nicht verzichten und erzielte nach starker kämpferischer Leistung den siebten Platz.

In der Mittagshitze ging es dann für Luca Schreitmüller ins kühle Nass und der Nachwuchs-Triathlet aus Ebermergen zeigte trotz mehrfachen Pechs Kampfgeist: Er verlor in der Wechselzone seine Radschuhe, musste die Radeinheit also barfuß absolvieren, dazu fiel auch noch seine Kette vom Rad. Er konnte seine Platzierung aus dem Rennen in Forst halbieren und als 15. durch den Zielbogen sprinten.

Giulia Göttler und Julia Weiland bestätigen gute Trainingsleistungen

Auch im Mädchenrennen bestätigten die Harburger Athletinnen Giulia Göttler und Julia Weiland ihre guten Trainingsleistungen. Bereits nach dem Schwimmen konnten sich beide im vorderen Feld platzieren. In ihrer Paradedisziplin, dem Radfahren, gelang es Giulia mit der Tagesbestzeit im zweiten Rad-Sektor eine Lücke zu ihrer Vereinskollegin herausfahren. In der Endabrechnung konnte sich Giulia den achten Platz und Julia den 17. Platz sichern. Wie gut diese Platzierungen sind, zeigt die Tatsache, dass teilweise bis zu 70 Teilnehmende pro Rennen gemeldet waren.

Nächste Woche geht es für Chiara Göttler und Luis Rühl erstmals zu einem Rennen in der 2. Bundesliga, beide nutzen ihr Zweitstartrecht (TV 1848 Erlangen, SSV Forchheim). Für die Jugend B Athleten geht es nächste Woche in Erding auf Punktefang für den BTV Nachwuchscup.