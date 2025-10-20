Icon Menü
Trickbetrüger nutzen falsche Polizei-Anrufe – Polizei Donauwörth warnt

Donauwörth

Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus – Polizei warnt erneut

Im Raum Donauwörth häufen sich aktuell gefälschte Polizei-Anrufe.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Es gilt Vorsicht bei Anrufen von vermeintlichen Polizisten.
    Es gilt Vorsicht bei Anrufen von vermeintlichen Polizisten. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Bereits am Sonntag hatte die Polizei einen neuen Vorfall bezüglich Anrufen durch Trickbetrüger im Dienstbereich der Polizeiinspektion Donauwörth gemeldet. Die Anrufserie setzte sich nun weiter fort, weswegen die Polizei Donauwörth erneut vor dem Anruf vor Trickbetrügern warnt.

    Die Betrüger gaben sich bei den letzten Telefonaten als Beamte örtlicher Inspektionen aus. Die PI Donauwörth rät den Bürgern: „Bitte seien Sie misstrauisch und geben Sie keinerlei Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen am Telefon preis. Gehen Sie auf keine Geldforderungen ein und informieren Sie unbedingt die Polizei über die Notrufnummer 110! Rufen Sie nicht unter der angezeigten Telefonnummer zurück. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!“

