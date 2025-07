18-Jähriger wird Opfer eines Trickbetrügers

Um 1000 Euro wurde ein 18-Jähriger aus dem Landkreis betrogen, der auf die Masche eines Unbekannten hereinfiel. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann am späten Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf einer Online-Plattform eine Hose verkaufen. Es kam zum Verkauf, in dessen Verlauf er in einer E-Mail eines bislang unbekannten Täters per Link zum Abschluss des Geschäfts aufgefordert wurde. Um die angebliche Kaufsumme zu erhalten, sollte er darin seine sensiblen Kontodaten angeben. Allerdings hat der 18-Jährige in der Folge kein Geld bekommen, sondern es wurden ihm vielmehr rund 1000 Euro abgebucht. Er erstattete Anzeige. (AZ)

