Trickdiebstahl in Rainer Lebensmittelmarkt

In einem Rainer Lebensmittelmarkt am Erlenweg ist es Donnerstag zu einem Wechseltrickdiebstahls gekommen. Gegen 12.15 Uhr bezahlte ein rund 25-jähriger Mann seine Einkäufe an der Supermarktkasse. Noch während des Bezahlvorgangs verwickelte eine ca. 40-jährige Frau die Kassiererin in ein Gespräch und wollte einen größeren Geldbetrag von dieser wechseln. Obwohl die Kassiererin dies ablehnte, gelang es dem offensichtlich kooperierenden Pärchen, 250 Euro Bargeld zu stehlen.

Die beiden konnten unerkannt entkommen, da der Betrug erst verzögert auffiel. Der männliche Täter wird so beschrieben: 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur, südländische Erscheinung, er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug eine schwarze Regenjacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zur weiblichen Täterin liegen folgende Hinweise vor: 1,70 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, korpulente Statur, west- bzw. nordeuropäische Erscheinung, weiß/graue Winterjacke. Die Polizei bittet unter der 09090/70070 um Hinweise. (AZ)