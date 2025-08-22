Trinkwasser noch immer mit Bakterien belastet

Das Trinkwasser in Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall ist noch immer mit coliformen Bakterien belastet. Die Werte haben sich nach Informationen unserer Zeitung jedoch in den vergangenen Tagen zum Teil stark verbessert. Trotzdem gilt die Abkochanordnung in den genannten Orten weiterhin.

Bei einer routinemäßigen Untersuchung am Donnerstag vor einer Woche kam - wie gemeldet - heraus, dass das Wasser verschmutzt ist. Die Ursache ist dem Vernehmen nach weiter unklar. Der Zweckverband Altisheimer Gruppe, der für die Trinkwasserversorgung in den besagten Dörfern mit ihren insgesamt rund 1100 Einwohnern zuständig ist und das Wasser aus einer Quelle im Bereich des Sportgeländes bezieht, ergriff einige Maßnahmen. Unter anderem wurde der Hochbehälter gereinigt und die Leitungen in den besonders betroffenen Abschnitten wurden gespült.

Trinkwasser-Zweckverband Altisheimer Gruppe spült Leitungen erneut

Am Mittwoch zog ein Labor erneut Proben, am Donnerstag bekam der Zweckverband die Werte mitgeteilt. Demnach ist die Belastung nicht mehr so hoch. Weil coliforme Bakterien im Trinkwasser völlig tabu sind, muss das Wasser, das beispielsweise mit Lebensmitteln, die roh verzehrt werden, in Berührung kommt, nach wie vor abgekocht werden. Am Freitag spülte der Zweckverband noch einmal einige Abschnitte im Leitungsnetz. In den kommenden Tagen wird das Trinkwasser wieder getestet. (wwi)