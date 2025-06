Am vergangenen Wochenende startete Schloss Leitheim in den musikalischen Sommer: Das heißt wie jedes Jahr Kammermusik auf höchstem Niveau. Zur Matinee am Sonntag war das Trio Alba zu Gast und begeisterte mit Haydn, Schubert und einem Werk der französischen Komponistin Mélanie Bonis.

