Betrunkener Fahrradfahrer hat 2,3 Promille

Am späten Samstagabend fiel einer Streifenbesatzung ein Mann mit seinem Fahrrad auf, der in sehr unsicherer Weise unterwegs war. Er schob seinen Drahtesel und kam beim Versuch aufzusteigen zu Fall. Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellte sich sehr schnell heraus, dass der 50-jährige mit 2,3 Promille ziemlich betrunken war. Um zu verhindern, dass er in diesem fahruntüchtigem Zustand doch noch aufs Fahrrad steigt, wurde er in seine Unterkunft gebracht. Sein Fahrrad bleibt bis zur Abholung bei der Polizei. (AZ)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trunkenheitsfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streifenbesatzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis