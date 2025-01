Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall auf Supermarktparkplatz

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagmittag einen Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kaisheim verursacht. Gegen 13 Uhr wurde ein 63-Jähriger dabei beobachtet, wie er beim Rangieren mit seinem Auto auf dem Parkplatz des EDEKA in Kaisheim gegen eine Metallsäule am Eingang fuhr. Den Vorfall meldete er anschließend nicht. Der Zeuge bemerkte, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte und informierte die Polizei. Wie sich kurz darauf herausstellte, war der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Da der Mann nach dem Unfall weiterfuhr, obwohl ihm laut Polizei spätestens nach dem Vorfall bewusst sein musste, dass er nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug sicher zu führen, erwarten ihn nun mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem muss er wohl seinen Führerschein abgeben. (AZ)

