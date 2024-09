TSV Rain II verliert trotz schneller Führung

Keine Punkte gab es am Wochenende für die beiden Vertreter aus dem Kreis Donau-Ries in der Kreisliga Ost. Während der TSV Rain in Rennertshofen knapp unterlag und in der Tabelle von Platz fünf auf sieben fiel, kassierte die SG Münster/Holzheim in Adelzhausen eine derbe 0:5-Klatsche.

FC Rennertshofen – TSV Rain II 2:1 (0:1). Bereits nach drei Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Julian Kopp versenkte einen Schuss aus der zweiten Reihe im linken unteren Eck. Doch der FCR reagierte keinesfalls geschockt, stemmte sich von Anfang an gegen die drohende Niederlage und kam gut in die Zweikämpfe. Nach acht Minuten tauchte Tobias Kruber zum ersten Mal gefährlich vor dem Kasten auf. Doch der starke Gästetorhüter Kevin Maschke kam ihm einen Schritt zuvor. Nur kurz darauf verpassten die Tillystädter ihr zweites Tor denkbar knapp. Der Schlenzer von Nils Nocke landete zunächst an der Latte, bevor er vom Pfosten zurück ins Feld prallte. Den Nachschuss konnte Keeper Manuel Fieger entschärfen. Kurz vor der Pause vergab erneut Kruber.

Nach dem Wiederbeginn sahen die rund 150 Zuschauer einen starken Auftritt der Heimmannschaft. In der 56. Minute hatte Thomas Krämer die große Chance zum Ausgleich. Sein Kopfball landete allerdings nur am Pfosten. Die Hausherren waren jetzt am Drücker, erspielten sich einige Chancen und Standardsituationen. Als dann Kruber einmal mehr in den Sechzehner durchbrach und nur noch durch ein Foul kurz vor der Grundlinie zu stoppen war, konnte Simon Pickhard per Strafstoß den verdienten Ausgleich erzielen. Für Rain verzog Anes Zukanovic knapp. Nach einem schönen Spielzug fand Kruber den mitgelaufenen David Adeniyi, der kurz zuvor eingewechselt wurde, im Zentrum. Dieser verwandelte mit seinem ersten Kreisliga-Tor souverän zur Führung nach 78 Minuten. Trotz einer intensiven Schlussphase blieb es beim Heimsieg. Zuschauer: 140. (bw)

BC Adelzhausen - SG Münster/Holzheim 5:0 (1:0). Die knapp 140 Zuschauer im Stadion am Römerweg sahen von Beginn an ein einseitiges Spiel. Es dauerte aber bis zur 39. Minute, bis Dominik Müller mit seinem Treffer das Feuerwerk eröffnete. Nach acht Minuten in der zweiten Hälfte erhöhte Maximilian Schuch zum 2:0 für die Gastgeber (53.). 15 Minuten später dann das 3:0 durch Marvin Gaag (68.) und in der 81. Minute schnürte Maximilian Schuch seinen Doppelpack zur 4:0-Führung. Fünf Minuten vor Schluss markierte Dominik Müller, ebenfalls mit seinem zweiten Treffer, den 5:0-Endstand (85.) in dieser Partie. Zuschauer: 140. (kerem)