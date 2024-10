TSV Rain hat neuen Co-Trainer verpflichtet

Etwas unerwartet wird es ein neues Gesicht beim TSV Rain geben: Am späten Freitagnachmittag des 18. Oktober - einen Tag vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen Ligaprimus TSV 1860 München II - gab der Verein bekannt, dass künftig Stefan Gasda als Co-Trainer Chefcoach Sven Zurawka an der Seitenlinie unterstützen wird. Der 32-Jährige wechselt vom TSV Eching (Kreisliga Donau/Isar) an den Lech. (AZ)

