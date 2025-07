Tür eingedellt: Unfallflucht im Wörnitzparkhaus

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag im Donauwörther Wörnitzparkhaus in der Eichgasse gekommen. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug zwischen 17.55 Uhr und 20 Uhr einen geparkten Pkw an. An der Fahrertür entstand laut Polizei eine Delle.

Vermutlich war der Fahrer eines daneben geparkten Wagens verantwortlich. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet unter 0906/706670 um Hinweise. (AZ)