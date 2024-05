Monheimer brillieren beim Bayern Cup

Die jungen Athleten des TSV Monheim sind bei Landeswettbewerb erfolgreich - und qualifizieren sich fürs Bundesturnier.

Beim Bayern Cup in Hösbach turnten mit Georg Körner, Felix Rösch, Diego Lo Guasto, Raphael Pfister, Fynn Grof und Luke Kattner sechs hoffnungsvolle Nachwuchsturner vom TSV Monheim um den Meistertitel. Die Jüngsten aus der Monheimer Athletengruppe, Fynn und Luke, starteten am Sprung mit je einem Handstützüberschlag in den Wettkampf. Hier konnte Fynn mit der höchsten Wertung in dieser Altersklasse überzeugen.

Am Barren und Reck zeigten sie bereits Elemente in den Handstand, welche gerade bei den bis 13-Jährigen nicht alltäglich sind. Besonders bei diesen Schwungelementen war der Respekt vor der Höhe noch erkennbar. Fynn und Luke meisterten diese Hürden aber problemlos. Einzig am Pauschenpferd büßten die Monheimer wichtige Punkte für eine bessere Platzierung ein. Somit erreichte Luke einen guten vierten Platz und für Fynn sprang der dritte Platz heraus, welcher gleichzeitig die Qualifikation zum Deutschland-Cup bedeutet.

Warum das Pauschenpferd auch als Zittergerät bekannt ist, mussten Diego und Raphael beim Startgerät in der Altersklasse bis 15 Jahren erfahren. Die Aufholjagd begann sofort mit guten Übungen an den Ringen. Am Sprung stach Diegos Tsukahara heraus, genauso wie Raphaels Felge am Barren. Mit sauberen Übungen am Reck und Boden konnten beide Monheimer Nachwuchsturner weitere Plätze gut machen. Diego turnte sich mit einem starken dritten Platz aufs Podest und Raphael musste sich knapp mit dem vierten Platz in der Endabrechnung geschlagen geben. Beide Monheimer konnten sich mit ihren erzielten Punkten über die Qualifikation zum Deutschlands Cup freuen.

Georg Kirner holt den Bayern-Cup-Titel

Ohne Probleme startete Felix Rösch am Pauschenpferd in den Wettkampf. Noch einen Tick besser und mit Tageshöchstwertung an den Pauschen gelang Vereinskamerad Georg Kirner seine Darbietung. Ebenso souverän meisterten beide Ringe und Sprung. Der Höhepunkt andiesem Wettkampf war in erster Linie Georgs mit Schwierigkeiten gespickte Kür am Barren. Folgerichtig fiel auch hier die Tageshöchstnote. Nachdem am Reck das Talent vom TSV Monheim ebenfalls mit Tageshöchstnote glänzte und er am Boden souverän durchturnte, gewann Georg Kirner die bayrische Cup-Meisterschaft. Genauso erfreulich für den TSV Monheim war, dass sich außer Georg auch noch Felix mit dem vierten Platz für den Deutschland Cup in Saarbrücken qualifizierte. Auch Bundesligaturner Sascha Wilhelm nutzte diesen Wettkampf als ersten Gratmesser des Jahres.

Trainer Roland Grimm zeigte sich sichtlich Stolz auf die Entwicklung seiner Jungs in den vergangenen Wochen und freut sich nun auf die Teilnahme mit seinen Athleten auf deutscher Ebene in Heidelberg. Ein Dankeschön aus Monheim ging an die Kampfrichter aus dem TSV-Bundesligateam Julius Hartrich und Julius Mayser. (AZ)

